الجيش العراقي يقتل 2 من داعش خلال صد هجوم قرب الحدود مع سوريا

أفاد مصدر عسكري عراقي، اليوم الأحد، بمقتل اثنين من عناصر تنظيم داعش إثر هجوم شنه عناصر من التنظيم على قوة للجيش العراقي قرب الحدود مع سوريا غربي الموصل -400 كم شمال بغداد-.

وقال النقيب كرار العبادي إن "قوة من الجيش العراقي صدت اليوم هجوما لعناصر داعش على الشريط الحدودي العراقي السوري باتجاه قضاء البعاج (120كلم غربي الموصل) حيث تمكنت من قتل داعشيين اثنين، فيما لاذ الآخرون بالفرار"، مشيرا إلى أن هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر داعش رغم إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد قبل أكثر من عامين.