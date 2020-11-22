أسقف جنوب سيناء يترأس القداس الآلهي بكنيسة موسي النبي بطور سيناء

ترأس الأنبا أبوللو أسقف جنوب سيناء، اليوم الأحد، القداس الآلهي بكنيسة موسي النبي بمدينة طور سيناء، وسط إجراءات احترازية مشددة، وذلك في حضور عدد من القساوسة، وأقباط مدينة الطور.

وحرص جميع المشاركون في القداس على ارتداء الكمامة، واتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقام الأنبا أبوللو بتطييب رفات "17 من القديسين والشهداء، الذين كانت أعيادهم في فترة توقف الصلوات داخل الكنائس خلال فترة الغلق، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية".

وأكد الأنبا أبوللو، أنه يجرى تعقيم وتطهير الكنائس أكثر من مرة يوميًا، وعدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامات، وتعقيم المترددين على الكنائس قبل وبعد دخولها.