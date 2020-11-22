الحماية المدنية ترفع مياه الأمطار بمصيف بلطيم

شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، كسح مياه الأمطار، بالتنسيق مع وحدة الحماية المدنية بمدينة مصيف بلطيم في كسح لشفط مياه الأمطار ورفع التراكمات، بحضور العاملين بالمجلس ونواب رئيس المدينة والسكرتير العام للمدينة وبحضور النقيب ياسر أبوالعينين رئيس نقطة مصيف بلطيم.

وأشاد العميد هاني محمد عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، برجال الحماية المدنية على ما بذلوه من جهد لكسح المياه بالمشاركة الميدانية، وبالأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة لظهور المدينة بالمظهر الحضاري للمدينة كمدينة سياحية.

وتفقد جمال فهمي محمد عيد رئيس مركز ومدينة مطوبس قرى الوحدة القروية بالجزيرة الخضراء، لمتابعة أعمال كسح مياه الأمطار من شوارع الكريه الناتجة من الأمطار ليلة أمس بمعدات القرية ومعدات مجلس المدينة.