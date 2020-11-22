الصحة التونسية: نسعى لتوفير 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا

قال وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، اليوم السبت، إن الحكومة تسعى لتوفير 4 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بمجرد تسويقه بدءً من عام 2021.

وأضاف مهدي أن تونس باعتبارها عضوًا في المؤسسة العالمية "كوفاك"، تعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، على توفير 4 ملايين جرعة على مدى سنتين، بحسب ما نقلت "إذاعة شمس إف إم" الخاصة.

وأوضح أنه سيتم خلال سنة 2021 تلقيح 2 مليون تونسي فيما سيتم تلقيح 2 مليون آخرين سنة 2022، من بين حوالي 11 مليون نسمة.

وأشار وزير الصحة التونسي إلى أن هدف الوزارة في نهاية المطاف تلقيح 50 بالمائة من التونسيين.

ووجهت منظمة "أوكسفام" انتقادات للحكومة التونسية بسبب تدني الموازنة المخصصة لقطاع الصحة العمومية حيث لا تتعدى 15 بالمئة من موازنة الدولة وفق ما ورد في تقرير للمنظمة.

وقالت "أوكسفام" إن تونس تعد من بين البلدان الأقل إنفاقا في مجال الصحة حيث صنفت بالمرتبة 146، أي بين أسوأ 13 دولة إذ أن ربع السكان لا يتمتعون بتغطية صحية شاملة ما يثير القلق بشأن الوضع الوبائي في البلاد.