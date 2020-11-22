قاض أمريكي يرفض طعن ترامب في صحة أصوات بنسلفانيا

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رفض القاضي الاتحادي الأمريكي ماثيو بران أمس السبت، دعوى قضائية رفعتها حملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، على استبعاد ملايين الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا.

وقال بران إن الدعوى تضمنت "حججا قانونية واهية واتهامات قائمة على التكهنات"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأحدث هذا الحكم ضربة جديدة لجهود ترامب المتعثرة لإلغاء نتائج انتخابات 3 نوفمبر التي خسرها أمام الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أن مسؤولي ولاية بنسلفانيا يمكنهم الآن المصادقة على النتائج التي تظهر تفوق بايدن بأكثر من 80 ألف صوت.