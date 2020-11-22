أحدث مسودة للبيان الختامي لقمة العشرين: المجموعة تعتزم ضمان توزيع عادل للقاحات

أعلنت مجموعة الدول العشرين "جي 20" عزمها "عدم إدخار أي جهد" من أجل ضمان وصول عادل وبسعر مناسب للقاحات في جميع أنحاء العالم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وجاء ذلك في أحدث مسودة للبيان الختامي لقمة مجموعة العشرين "جي 20" حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها.

وتعتزم الدول العشرون أيضا القيام بكل شيء من أجل إعادة دفع الاقتصاد المنهك بشدة إثر تفشي وباء كورونا.

وتنتهي القمة التي بدأت أمس السبت تحت رئاسة المملكة العربية السعودية والمقامة هذا العام افتراضيا على الإنترنت بسبب وباء كورونا، بعد ظهر اليوم.

وجاء في أحدث مسودة أيضا: "إننا عازمون على مواصلة استخدام جميع أدوات السياسة المتاحة لحماية حياة الناس ووظائفهم ودخولهم"، وذلك بهدف "دعم الانتعاش الاقتصادي العالمي وتعزيز قدرة النظام المالي على المقاومة مع تجنب مخاطر الانحدار في الوقت ذاته".

ويبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم دعم البيان، على الرغم من أنه كان قد روج في جلسة عمل المجموعة أمس السبت مرة أخرى لنهج "أمريكا أولا"، وفقا لدبلوماسيين.

وذكر دبلوماسيون أيضا، أن العقبة الوحيدة المحتملة أمام المصادقة كانت تعتبر بعض التحفظات التي صدرت من جانب تركيا، التي كانت قد أرادت حتى وقت قريب –وفقا للدبلوماسيين- الوصول إلى أن يتم تصنيفها كدولة أقل تطورا في حماية المناخ كي يصبح لها الحق في المطالبة بدعم مادي والالتزام بأهداف انبعاثات أقل صرامة.