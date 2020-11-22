 رئيس البرلمان العربي يدين التفجير الإرهابي بمحافظة صلاح الدين العراقية - بوابة الشروق
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رئيس البرلمان العربي يدين التفجير الإرهابي بمحافظة صلاح الدين العراقية

القاهرة - أ ش أ:
نشر في: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 1:17 م | آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 1:17 م

أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، التفجير الإرهابي الجبان التي قام به تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد، مساء أمس السبت، وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من أفراد الشرطة العراقية والمدنيين.

وشدد رئيس البرلمان العربي، في بيان صحفي صدر اليوم، على أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن ينال من قدرة الحكومة العراقية على مواصلة تصديها بكل حسم للعناصر الإرهابية الضالة، مؤكداً تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع الجمهورية العراقية في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه للجمهورية العراقية رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً في شهداء هذا العمل الإرهابي الجبان، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.


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