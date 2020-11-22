المرصد السوري: 15 قتيلا من ميليشيات موالية لإيران جراء قصف جوي شرقي دير الزور

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل نحو 15 من ميليشيات موالية لإيران من جنسيات غير سورية؛ جراء استهداف جوي لتمركزات لهم في ريف مدينة البوكمال شرقي دير الزور.

وأوضح المرصد أن القتلى من جنسيات أفغانية وعراقية، وأن القصف استهدف تمركزات جديدة للميليشيات، وتسبب بتدمير مركزين اثنين بالإضافة لآليات.

ورجح المرصد أن يكون القصف إسرائيليا.

وكان الجيش الإسرائيلي، أقر الأسبوع الماضي، بأنه قصف أهدافا تابعة للجيش السوري وفيلق القدس داخل سوريا "بعد كشف وإبطال مفعول حقل عبوات ناسفة على حدود الجولان داخل أراض تابعة لإسرائيل، زرعتها خلية تخريبية مكونة من سوريين يقيمون في القرى المجاورة للحدود الإسرائيلية ويعملون بتوجيه إيراني".