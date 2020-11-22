صحة البحيرة تنهي تجهيزات مستشفى رشيد والدلنجات لاستقبال مصابي كورونا

أعلن الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم الانتهاء من تجهيز مستشفيات رشيد والدلنجات؛ لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، وذلك كمرحلة ثانية في حالة زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا بالمحافظة.

وأوضح أنه تم تجهيز مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى رشيد؛ لاستقبال مصابي فيروس كورونا، على أن يكون الدخول من البوابة البحرية للدور الأرضي والذي سيتم تخصيصه لمرحلة الفرز، والدور الثاني للحجز والعلاج والدور الثالث للعناية المركزة بطاقة 20 سريرا.

وكشف أن المبنى القديم للمستشفى الذي تم تجديده ومبنى العيادات الخارجية، ستعمل بكامل طاقتها إذا لم تستجد أمور خارج إدارة المستشفى، على أن يكون دخول جميع الحالات المرضية والطوارئ من الباب الرئيسي للمستشفى والاستقبال القديم سيكون مفتوحا لاستقبال جميع الحالات المرضية.

وأكد على أنه تم مراجعة خط سير العمل بمستشفى الدلنجات المركزي، لمصابي فيروس كورونا، وتجهيزات أقسام الداخلي والرعاية المتوسطة بسعة 90 سريرا و18 سرير عناية متوسطة، ووضع المستشفى في وضع الاستعداد كمرحلة ثانية في حالة زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا.

وبين وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه حتى الآن نسبة الشاغر في أسرة العناية المركزة بمستشفيات كفر الدوار "الشاملة" وصدر وحميات دمنهور، المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا بالمحافظة، لم تتعدى نسبة الـ50%، ولكن المديرية ترفع استعدادها في حالة زيادة أعداد المصابين بالفيروس.