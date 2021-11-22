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كشف أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الرحمانية بمديرية أمن البحيرة من الأهالى بقيام أحد الأشحاص باحتجاز نجله داخل منزله بدائرة المركز وتقييده بالسلاسل والأقفال الحديدية.

وبفحص الواقعة أمكن تحديد الأب والابن المجني عليه وتبين وجود إصابات متفرقة به، وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط مرتكب الواقعة.

وبمواجهة الأب اعترف بقيامه بذلك لمعاناة نجله من مرض نفسى وعصبى ويعالج منه منذ فترة وسابقة تردده على أحد مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية بمحافظة الإسكندرية وإدمانه للمواد المخدرة وسابقة تعديه على والدته بالضرب، وقيامه باحتجازه خشية تعديه على الأهالى.

وباستدعاء المجنى عليه وسؤاله قرر تعرضه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم فك القيود وتحريره، وتبين وجود إصابات به عبارة عن كدمات وسحجات متُفرقة بالجسم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.