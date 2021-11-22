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أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع إنتاج اليابان من الصلب خلال الشهر الماضي إلى 22ر8 مليون طن بزيادة سنوية نسبتها 3ر14%.

وبحسب النشرة الشهرية لاتحاد صناعة الحديد والصلب في اليابان زاد إنتاج اليابان من الحديد بنسبة 7ر14% سنويا إلى 867ر5 مليون طن خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن النشرة القول إن إجمالي إنتاج اليابان من الصلب العادي خلال الشهر الماضي زاد بنسبة 3ر10% سنويا إلى 322ر6 مليون طن في حين زاد الإنتاج من الصلب المخصوص بنسبة 6ر29% إلى 903ر1 مليون طن.

وزاد إنتاج اليابان من منتجات الصلب المسحوب على الساخن بنسبة 10% إلى 107ر7 مليون طن.