ضبط 32 طن مخللات مجهولة المصدر بمصنع في البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية.

جاء ذلك للوقوف على مدى صلاحية السلع والمنتجات للاستهلاك الآدمي من عدمه، وحفاظًا على صحة المواطنين، ومواجهة الغلاء وجشع التجار، ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع، ومنع الظواهر الاحتكارية.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين في البحيرة، بشن حملة برئاسة المهندس مفتاح عبد اللطيف مدير عام الرقابة، وبرفقة عصام القاضى وعبدالسلام الصريحى وأحمد شوغى وعلى أبوزيد مفتشى مديريه التموين بالبحيرة وإدارة تموين النوبارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط ضبط مصنع مخلل عشوائي غير صحى وغير حاصل على أى تراخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على 20 طن مخلل.

كما تمكنت الحملة من التحفظ على عدد 245 شيكارة سماد زراعى مدعم ومحظور تدوالة بالأسواق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.