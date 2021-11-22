كثافات مرورية متحركة في شوارع القاهرة الكبرى

شهدت محافظات الوجه القبلي والبحري، هدوءا نسبيا، صباح اليوم الاثنين، في حركة السير، فيما ظهرت بعض الكثافات المرورية عند مخرج طريق الإسكندرية الصحراوي، ومحور أبو قير بمنطقة كفر عبده وميدان الوزارة في محافظة الإسكندرية.

وظهرت بعض الكثافات المتحركة على الطريق الزراعي للقادم من ميت حلفا إلى ميت نما لوجود بعض الأعمال هناك بالقليوبية.

كما ظهرت كثافات أعلى بشتيل في اتجاه محور 26 يوليو وأعلى أرض اللواء والمتجه إلى منزل شارع السودان، وأعلى الكونيسة ومناطق المنيب وأعلى منطقة البساتين، في الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد إلى ميدان لبنان، وأمام محطة مترو الجامعة ومطلع كوبري الجيزة المعدني.

كما ظهرت كثافات مرورية متحركة على كورنيش النيل من معهد ناصر إلى وسط المدينة ومن المعادي وحلوان إلى وسط المدينة والملك الصالح، وبمنطقة أثر النبي.

وظهرت كثافات أخرى بمطلع كوبري الحلمية من التجنيد إلى مصر الجديدة.