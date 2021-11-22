71% من سكان ألمانيا يعتقدون بتحسن العلاقات مع أمريكا تحت حكم بايدن

كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا أن غالبية كبيرة من سكان البلاد تعتقد أن العلاقات مع الولايات المتحدة تحسنت على نحو واضح في ظل رئاسة الرئيس الأمريكي جو بايدن وذلك بعد تأثر هذه العلاقات في فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأعلنت مؤسسة كوربر اليوم الاثنين أن 71% من سكان ألمانيا يعتبرون أن العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة صارت جيدة أو ممتازة مرة أخرى، وكانت هذه النسبة تبلغ 18% قبل عام.

في المقابل، كشفت نتائج استطلاع مواز أجراه بيو في الولايات المتحدة أن الفارق بين النسبتين أقل بصورة ملحوظة حيث أظهرت النتائج أن 85% ممن شملهم الاستطلاع يرون أن العلاقات الأمريكية الألمانية صارت جيدة أو ممتازة مقابل 74% في العام الماضي.

كان ترامب يهاجم ألمانيا بشكل متكرر وكان يتهم الحكومة الألمانية بتقليل نفقاتها الدفاعية وهدد بسحب جزء مهم من القوات الأمريكية من ألمانيا.

وتردت العلاقات الأمريكية الألمانية على نحو شديد خلال فترة حكم ترامب التي استمرت أربعة أعوام.

في المقابل، وعد بايدن حلفاء واشنطن مثل ألمانيا بأن أمريكا ستصبح مرة أخرى حليفا موثوقا.

غير أن العلاقات بين برلين وواشنطن لم تكن خالية من الخلافات تماما منذ تولي بايدن حكم أمريكا في العشرين من كانون ثان/يناير الماضي.

وتم إجراء الاستطلاع في ألمانيا بتكليف من مؤسسة كوربر في الفترة بين 2 و9 ايلول/سبتمبر الماضي وشمل 1162 شخصا بالغا.

وأجرى بيو الاستطلاع في أمريكا في الفترة بين 7 و12 من ايلول/سبتمبر الماضي وشمل 1008 شخصا بالغا.