مباحثات عراقية سويدية بشأن المهاجرين ومسيرة الانتخابات

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، أن بلاده يتطلع إلى علاقات متميزة ومهمة مع السويد.



وقال الوزير، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السويدية آن ليندي، التي تزور العراق حاليا، إن "العلاقات العراقية-السويدية قديمة ومهمة، ولا تتعلق بالدعم السياسي والعمل المشترك في القضايا الدولية والتعاون التجاري والاقتصادي، بل تشمل العلاقات المجتمعية، إذ يشكل العراقيون 2% من المجتمع السويدي".



وأضاف أن السويد قامت بعمل إنساني كبير في العراق منذ عام 1991 وحتى الآن، فضلا عن دعم العراق في محاربة داعش.



وذكر أن المباحثات التي جرت اليوم تم خلالها استعراض مسيرة الانتخابات البرلمانية ونتائجها، وموضوع العراقيين من طالبي اللجوء إلى أوروبا بصورة عامة، وإلى السويد بوجه الخصوص، والعمل على وضع تفاهمات بهذا الاتجاه.



من جانبها، أعربت وزيرة خارجية السويد عن سعادتها لزيارة العراق، وأكدت التطلع إلى المزيد من التعاون المشترك مستقبلا، والالتزام بمكافحة العنف ضد المرأة والصحفيين.



وقالت إن السويد قدمت للعراق خلال السنوات الماضية مساعدات بقيمة 200 مليون يورو، وتعمل مع الحكومة العراقية لحل أزمة المهاجرين العراقيين على الحدود البيلاروسية.



ومن المنتظر أن تجتمع ليندي في وقت لاحق من اليوم بكل من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، فضلا عن زيارة إقليم كردستان.