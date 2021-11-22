تضامن النواب: فلسفة قانون حقوق المسنين تقوم على تكريمهم

قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إنّ فلسفة قانون حقوق المسنين تقوم على تكريم كبار السن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أنّ كل الأديان دعت لاحترام الإنسان لكن أولت اهتمامًا خاص بحقوق كبار السن.

وأشار إلى أنّ القانون يعرِّف المسن المعوذ (الذي يعاني من ظروف أسرية صعبة) بأنه الشخص الذي يحتاج إلى مساندة خاصة، لافتًا إلى القانون وضع الضوابط اللازمة لدعم هذه الفئة.

وأوضح أن فلسفة القانون تتضمن أن تؤدي الأسرة واجباتها تجاه المسن، متابعًا: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أبًا أدّى ما عليه ثم يتخلى عنه أبناؤه، فالقانون يدعو إلى أن تؤدي الأسرة مهمتها".

وأكّد أنه إذا تبين أنّ الأسرة غير قادرة على تحمل المسن لأي سبب فتتدخل الدولة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وتعيّن شخصًا يصبح مسؤولًا عن متابعة هذا المسن، وهو "رفيق المسن".

وشدّد على أنّ هذه المتابعة لها آلية في القانون بما يضمن بحصول المسن على الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية.

وكان مجلس الشيوخ، قد وافق على نص المادة الأولى من مشروع قانون حماية حقوق المسنين.

وتحدد المادة التي وافق عليها المجلس خلال الجلسة العامة التي بدأت صباح اليوم الاثنين، أن القانون "يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية المسنين، وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمةلهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم".

ورفض المجلس الاقتراح المقدم من عضو مجلس الشيوخ، محمد فريد، الذي طالب بالعودة للنص المقدم من الحكومة الذي نص على التمتع بالحقوق على قدم المساواة دون تمييز، كما اعترض على ما اعتبره إسهابا في الحقوق التي سيرد ذكرها فيما بعد في نصوص القانون.