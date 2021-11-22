مدير مستشفى قنا: توريد جهاز لتوليد الأكسجين بتكلفة ٢٥ مليون جنيه

قال مدير مستشفى قنا العام الدكتور محمد الديب إنه تم توريد جهاز لتوليد الأكسجين إلى المستشفى، بتكلفة تتخطى ٢٥ مليون جنيه، وهو الجهاز الأول من نوعه على مستوى محافظات جنوب الصعيد.

وأشار الديب -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إلى أنه تم تجهيز غرفة خاصة للجهاز طبقا للشروط والمواصفات المقررة من قِبل وزارة الصحة، لافتا إلى أن الجهاز ضمن ٥ أجهزة تم توريدها لمستشفيات الجمهورية، ويساهم في توفير الأكسجين لجميع الأقسام دون الحاجة للأكسجين السائل الذي يكلف المستشفي سنويا ما يقرب من ٥ ملايين جنيه.

ونوّه مدير مستشفى قنا العام بأنه يجرى حاليا عملية إحلال وتجديد خطوط المياه بالمستشفى، ومد خطوط جديدة بأعلى المواصفات الفنية، بتكلفة تتخطى مليون و٤٠٠ ألف جنيه، وذلك في إطار عمليات التطوير التي تتبناها وزارة الصحة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.