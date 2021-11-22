نيويورك تايمز: المفاوضون الأمريكيون في مفاوضات فيينا أكثر تشاؤما مما مضى

قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، إن الطاقم التفاوضي الأمريكي، سيعود إلى فيينا أواخر الشهر الجاري، لاستئناف المفاوضات النووية مع إيران، وهم أكثر تشاؤما مما مضى، لأن النظام الإيراني لن يقدم أي تنازلات.

وكشفت الصحيفة في تقرير، مساء أمس الأحد، أن ”المسئولين الأمريكيين حذروا نظراءهم في إسرائيل من أن الهجمات المتكررة على المنشآت النووية الإيرانية، قد تكون مرضية من الناحية التكتيكية، لكنها في النهاية، تأتي بنتائج عكسية“.

ولفتت إلى أن ”المفاوضين الأمريكيين لن يجتمعوا مباشرة مع الإيرانيين في فيينا، وأن المفاوضات ستكون عبر وفود من الدول الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015، مثلما حدث في المفاوضات بين الجانبين قبل نحو 5 أشهر“.

وأشارت الصحيفة إلى أن التشاؤم زاد، إثر تصريحات كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كاني، أخيرا، إذ قال خلالها، إن ”المحادثات المقبلة لن تكون مفاوضات نووية على الإطلاق، بل مفاوضات لرفع العقوبات، غير القانونية واللاإنسانية، والتي فرضها الرئيس السابق، دونالد ترامب، إثر انسحابه من اتفاق 2015“.

ولفتت الصحيفة إلى أن إيران ”ستصر على رفع كل العقوبات النووية وغير النووية، وأنها بحاجة إلى ضمان بألا ينسحب أي رئيس أمريكي في المستقبل من أي اتفاق من جانب واحد، كما فعل ترامب، في حين تقول واشنطن إن الرئيس لن يقدم مثل هذا الالتزام“.

وأوضحت الصحيفة أن ”إيران كعادتها تنفي أن لديها أي نية لامتلاك سلاح نووي“، لكنها أضافت أن ”السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أنها تريد الوصول إلى عتبة نووية تجعلها قادرة على إنتاج سلاح في أسابيع أو أشهر إذا شعرت بالحاجة“.

وأشارت ”نيويورك تايمز“ إلى تصريحات متكررة لمسؤولين أمريكيين، من أن واشنطن لديها خيارات أخرى، حال فشل مفاوضات فيينا.

وقالت“ كان هناك تدافع داخل البيت الأبيض في الأيام الأخيرة، لاستكشاف ما إذا كان عَقْد اتفاق مؤقت مع طهران ممكنًا، لتجميد إنتاج النظام الإيراني لليورانيوم المخصب وتحويل هذا الوقود إلى وقود معدني، في المقابل، قد تخفف الولايات المتحدة عددًا محدودًا من العقوبات، والحقيقة أن هذا الأمر لن يحل المشكلة، لكن واشنطن قد تكسب الوقت للمفاوضات، بينما تمنع التهديدات الإسرائيلية بقصف المنشآت الإيرانية“.

وأضافت الصحيفة ”قد يكون شراء الوقت أمرًا ضروريًّا، إذ يشك العديد من مستشاري جو بايدن، في أن فرض عقوبات جديدة على القيادة الإيرانية أو جيشها أو تجارة النفط الإيرانية، إلى جانب عقوبات فرضها ترامب، سيكون أكثر نجاحًا من الجهود السابقة للضغط على النظام الإيراني لتغيير المسار النووي“.