ميركل تدعو لتشديد إجراءات مكافحة الموجة الرابعة من كورونا

قالت أنجيلا ميركل القائمة بأعمال مستشار ألمانيا لقادة حزبها المحافظ إن الإجراءات التي اتخذت لوقف انتشار فيروس كورونا في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا غير كافية، وإن هناك حاجة لاتخاذ إجراء أقوى.

ونقل اثنان من المشاركين في اجتماع لقيادات حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي قول ميركل “نحن في موقف صعب للغاية. الإجراءات القائمة حاليا غير كافية”،وفقا لوكالة رويترز.

وتتصاعد أعداد الإصابات في ألمانيا، خاصة بين كبار السن الذين تلقوا جرعتي التطعيم في بداية العام والأطفال غير المؤهلين للتطعيم.

وتلقي نحو 79 % من البالغين في ألمانيا جرعتين من لقاح مضاد لكوفيد-19 لكن 7.5 % فقط تلقوا جرعات تنشيطية إلى الآن، وذلك في وقت اقترب فيه عدد الوفيات في البلاد من 100 ألف.

وقررت ألمانيا بالفعل أن تقصر أجزاء كبيرة من الحياة العامة في المناطق التي امتلأت مستشفياتها بمرضى كوفيد-19، على من تلقوا التطعيم أو تعافوا من المرض.

لكن ميركل قالت إن هذه الإجراءات أو زيادة عدد المطعمين غير كافية لوقف الزيادة السريعة في الإصابات على المدى القصير.

كما دعت ميركل حكومات ولايات البلاد الاتحادية الستة عشر إلى أن تتخذ قرارات بتطبيق إجراءات أشد بحلول يوم الأربعاء.