روبرت كوخ يرصد تدنيا في معدل تطعيم كورونا في عدة شرائح سكانية بألمانيا

أجرى معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات في ألمانيا مسحا أظهر تدنيا في معدل تطعيم كورونا في عدة شرائح سكانية.

وذكر المعهد في تقريره نشره اليوم الاثنين أن من بين هذه الشرائح الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و39 عاما والأشخاص الذين تقلصت أوقات دوامهم أو العاطلين عن العمل والأشخاص الذين ينحدرون من أصول مهاجرة وسكان المناطق التي يقل عدد قاطنيها عن 20 ألف نسمة بالإضافة إلى أشخاص من ولايتي بافاريا وبادن فورتمبرج.

وشمل مسح المعهد أكثر من 3000 بالغ ناطق بالألمانية في الفترة الزمنية بين منتصف ايلول/سبتمبر ومنتصف تشرين أول/أكتوبر الماضيين.

ولم يسفر المسح عن وجود فروق مهمة بين الجنسين في هذه الشرائح.

وأوضح تقييم أجراه المعهد حسب الشرائح المهنية أن أطقم العاملين في القطاع الطبي وقطاع الرعاية باعتبارهم يمثلون واحدة من المجموعات الرئيسية المستهدفة في استراتيجية التطعيم " ليسوا أفضل في التطعيم من مجموعات مهنية أخرى".

وأظهرت نتائج المسح أن أكثر من تسعة من كل عشرة أشخاص تلقوا التطعيم لمرة واحدة على الأقل أو على استعداد لتلقي التطعيم (3ر91%)، وكتب معدو المسح أن هذا يعطي مؤشرا على معدل التطعيم الذي يمكن الوصول إليه في البلاد، لكنهم في الوقت نفسه قللوا من احتمال أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع في قيم معدلات التطعيم وذلك لأسباب من بينها أن الناس غالبا ما يجيبون بالإجابات المرغوبة اجتماعيا في استطلاعات الرأي.

ويجري المعهد في الوقت الراهن استطلاعا بمقابلات باللغة الروسية والبولندية والعربية والتركية والإنجليزية.

وقال 5ر36% من الأشخاص غير الملقحين إنهم غير عازمين على أخذ التطعيم "على أية حال"، فيما قال 82% من الأشخاص الحاصلين على التطعيم الكامل إنهم عازمون على أخذ الجرعة التنشيطية على أية حال أو الاستفادة من هذا العرض.