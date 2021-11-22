الصين تطالب مواطنيها بتجنب الذهاب لمناطق في قارة إفريقيا

في أعقاب عدد من حوادث الاختطاف لمواطنين صينيين في إفريقيا، حذرت وزارة الخارجية في بكين المواطنين والشركات الصينية في القارة الأفريقية من الذهاب لبعض المناطق الأكثر خطورة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية زهاو ليجيان اختطاف خمسة صينيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، مطالبا المتواجدين في الأماكن الخطرة بالمغادرة في أسرع وقت ممكن.

وقال زهاو إن حادث الاختطاف وقع خلال هجوم على منجم للذهب في قرية موكيرا في شرق الكونغو، مشيرا لوقوع حادث آخر مؤخرا في نيجيريا، جرى خلاله اختطاف ثلاثة من العاملين الصينيين.

وأكد زهاو أن هناك "مخاطر أمنية كبيرة" في نيجيريا والكونجو، مشيرا إلى أن هذه الحوادث ليست الأولى من نوعها.

وأضاف أن وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات نصحت سابقا المواطنين بعدم الذهاب للأماكن الخطرة.

ويذكر أن الصين تعزز من استثماراتها في مجال التعدين في أفريقيا خلال الأعوام الأخيرة، ما أدى لتزايد السخط المحلي نحو العاملين الصينيين الأثرياء في دول مثل الكونغو، الغنية بالموارد، التي تعد الظروف المعيشية فيها سيئة.

وكان رئيس الكونغو السابق جوزيف كابيلا قد وقع عام 2008، اتفاقا بقيمة 9 مليارات دولار يضمن وصول الشركات الصينية للموارد الطبيعية في الكونغو مقابل الاستثمار في البنية التحتية.

وقال الرئيس الحالي فليكس تشيسكيدى منذ أسابيع إنه يجب مراجعة الاتفاق من أجل "اتفاقات أكثر عدالة".