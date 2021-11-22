إسبانيا: بركان لا بالما يثور للأسبوع التاسع دون نهاية تلوح في الأفق

لا يزال بركان جزيرة لا بالما في جزر الكناري الإسبانية يقذف الحمم البركانية والرماد والدخان منذ تسعة أسابيع، دون نهاية في الأفق للثوران الأكثر تدميرا في تاريخ الجزيرة.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، دفعت الرياح الرماد نحو الشمال الشرقي، حيث اضطر مطار الجزيرة إلى إغلاق العمليات مرة أخرى، حسبما ذكرت محطة التلفزيون الحكومية "آر تي في إي". وخلال اليوم الأحد أيضا، لم يكن من الممكن الوصول إلى الجزيرة إلا بالقوارب.

ومنذ بدء الثوران فى 19 سبتمبر، طمرت الحمم البركانية حتى الآن 1050 هكتارا، وهي تمثل حاليا قشرة رمادية داكنة على المناظر الطبيعية. ومع تدفقها إلى البحر، تشكلت بالفعل كتلة جديدة من الأرض تغطي أكثر من 40 هكتارا.

وكان الدمار هائلا، حيث اضطر سبعة آلاف من سكان الجزيرة البالغ عددهم 85 ألفا إلى مغادرة منازلهم، ودٌمر نحو 1500 مبنى، ودفنت الحمم البركانية طرقا وحقول ومزارع موز فضلا عن صوبات زراعية.

وتقدر حكومة جزر الكناري الاضرار التي لحقت بها حتى الآن بأكثر من 900 مليون يورو (مليار دولار) وفقا لما ذكرته صحيفة "إل بايس".

وانخفض نشاط البركان، الذي لم يتم تسميته بعد ، بشكل مطرد في الأسابيع القلائل الماضية. غير أن نهاية النشاط لاتلوح فى الافق على الاقل على المدى القصير، بحسب خبراء.