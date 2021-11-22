واشنطن تعرب عن استعدادها لمساعدة لبنان في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن استعدادها لمساعدة لبنان في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، وفدا من الكونجرس الأمريكي يضم النواب داريل عيسى، دارين لحود ودان كيلدي، إضافة إلى رئيس مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان إدوارد جبريال.

وعقب اللقاء، قال النائب داريل عيسى "إن اللقاء مع مولوي تمحور حول الانتخابات وموعدها".

وأضاف عيسى: "سررنا بالإجابات التي حصلنا عليها لناحية ضمان أمن الانتخابات التي تعتبر الوسيلة الديمقراطية المثلى، كما تحدثنا عن أهمية النظرة المستقبلية لعودة الاقتصاد اللبناني إلى ما كان عليه".

من جهته، قال النائب دارين لحود: "ما سمعناه من وزير الداخلية هو تأكيد على إجراء الانتخابات وأهمية إجرائها بطريقة شفافة، والولايات المتحدة مستعدة لمساعدة لبنان في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة".

وأضاف لحود: "هناك الكثير من المشاكل التي يعاني منها لبنان، من التدهور الاقتصادي إلى انفجار مرفأ بيروت والأزمة الانسانية التي يعاني منها الشعب والعدد المهول للبنانيين الذين يغادرون وطنهم".

وأشار عضو الكونجرس الأمريكي إلى "اهتمامه وأعضاء الوفد بالشعب اللبناني ومستقبل لبنان".

من جهة أخرى، قال النائب دان كيلدي: "هدفنا هو إجراء انتخابات شفافة ونزيهة ليعبر الشعب اللبناني عن رأيه بحرية، ونأمل أن يكون للمغتربين دورهم أيضا في التعبير عن رأيهم".

وخلال اللقاء، أكد الوزير مولوي "مواصلة كل التدابير اللازمة لإجراء الانتخابات بكل نزاهة وشفافية"، شاكرا على مساعدة الجيش اللبناني ومتمنياأن ينسحب ذلك أيضا على قوى الأمن الداخلي والأمن العام في ظل الظروف التي يمر بها لبنان".

يذكر أن البرلمان اللبناني عدّل موعد الانتخابات النيابية لتجرى في 27 آذار/مارس المقبل، وكان من المقرر أن تجري في 8 أيار/مايو 2022.

وسوف تجري الانتخابات النيابية وفقاً لقانون أقره المجلس النيابي في العام 2017 على أساس النسبية، لانتخاب 128 نائباً.