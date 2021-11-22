عبد الفتاح: لن يتم إبعاد محمد عادل عن مباريات الأهلي والزمالك

كرر عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأكيده أن محمد عادل حكم لقاء القمة التي جمعت بين الزمالك والأهلي لن يغيب عن إدارة مباريات القطبين.

وقال عبد الفتاح في تصريحات إذاعية عبر راديو «أون سبورت»: «إبعاد محمد عادل عن مباريات الأهلي والزمالك بسبب ما سبق ؟! لن يحدث، إذا اتبعنا تلك الطريقة بمعظم حكامنا لن يعملوا».

وأضاف: «عادل سيدير مباريات أهلي وزمالك وهذا على مسئوليتي الشخصية، نحترم كافة الآراء، ونستمع للنقد البناء، لكن في بعض الأوقات يتم تضخيم الأمور بشكل كبير».

وتابع: «نقف على مسافة واحدة مع جميع الأندية، عادل أخطأ بالحديث عن الأمور الفنية الخاصة بالمباراة».

وأتم عبد الفتاح تصريحاته بالحديث عن الحكام المصريين المشاركين في بطولة كأس العرب، إذ قال: «للأسف كان إبراهيم نورالدين هو ممثلنا الوحيد في البطولة، لكنه أجرى مسحة كورونا قبل ساعات وجاءت عينته إيجابية وبالتالي سيغيب عن البطولة.. سنحاول استبداله وإرسال حكم مصري آخر».