قال أحمد بيومي، مراسل قناة «صدى البلد» في محافظة الإسكندرية إن شارع خالد بن الوليد شهد حالة صعبة بسبب كثرة سقوط الأمطار، لافتًا إلى أن طريق مصر الإسكندرية كان به سيولة مرورية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الأمطار المتوسطة هطلت في الساعة العاشرة صباحًا؛ ما أدى لتراكم المياه على الكورنيش وبشارع خالد بن الوليد، قائلًا إن مدخل مدينة الإسكندرية كان به بعض تجمعات المياه.

وتابع أن شارع خالد بن الوليد شهد تراكم كميات كبيرة من الأمطار، لافتًا إلى الدفع بقوات الحماية المدنية للتعامل مع هذه الأزمة.

وأوضح أن غلق المحال التجارية لمدة يوم واحد يؤثر على العاملين بها، مشيرًا إلى أن محافظ الإسكندرية ظل متواجدًا حتى تسيير الحركة المرورية ورفع كميات كبيرة من المياه.

وأضاف أن خروج بعض المواطنين للتنزه؛ تسبب في تعطيل عملية شفط المياه من الشوارع، مؤكدًا أن بعض تراكمات الأسفلت تسببت في عدم تصريف الأمطار.

وذكر أن اللواء محمد الشريف استمع لشكاوى المواطنين بشارع خالد بن الوليد الذين أوضحوا أن هذه المشكلة تتكرر كل عام، مؤكدًا أن الجو دافئ حاليًا ولا توجد تجمعات للمياه سوى في المناطق البعيدة.

وأكد أن طقس الأيام المقبلة سيتحسن بحسب هيئة الأرصاد الجوية، مشددًا على أهمية الاستماع لرؤية الخبراء لحل أزمة الصرف الصحي بالإسكندرية بشكل جذري.

وأردف أن الأهالي بشارع خالد بن الوليد الذين يطالبون بوجود بالوعات صرف مياه قريبة من الشارع حتى لا تتراكم به المياه، مضيفًا أن الشارع تجاري وتعطيل الحركة به يؤثر على البائعين وأصحاب المحال؛ خاصة مع الالتزام بقرارات الغلق في العاشرة مساءً.

وأكد أن المحافظة تقف إلى جوار كبار وصغار رجال الأعمال، مشيرًا إلى أن المحافظ استمع لشكاوى أصحاب المحال التي تضررت بضائعهم؛ ومن المنتظر أن يتم اتخاذ قرار من المحافظة لحل هذه المشكلة.

واستعرضت كاميرا «صدى البلد»، شارع خالد بن الوليد بعد شفط مياه الأمطار؛ حيث بدا الشارع أفضل حالاً بعد رفع الكثير من المياه المتراكمة.

https://www.youtube.com/watch?v=-DctzAnTZww