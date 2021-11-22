وجه محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بضرورة الانتهاء من الأعمال الانشائية لإعادة بناء وتأهيل المنازل التي تضررت جراء السيول التي تعرضت لها محافظة أسوان، مشيراً الي متابعة اليومية من القيادة السياسية ورئيس الوزراء لمستجدات الوضع في القري التي تعرضت فيها المنازل الانهيار الكلي أو الجزئي .

جاء ذلك خلال زيارة الوزير، اليوم الاثنين، لمحافظة أسوان، حيث استقبله المحافظ أشرف عطية ، لاستعراض جهود المحافظة فى احتواء تداعيات أزمة السيول بأسوان ودعم الأسر المتضررة والتنسيق الجاري بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وتابع شعراوى مع المحافظ - حسب بيان - جهود المحافظة لإيواء الأسر المتضررة من السيول من خلال تجهيز الوحدات السكنية لهم بحي السلام جنوب شرق مدينة أسوان، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين والخدمات الأساسية واليومية لهم ، وكذا إجراءات توزيع المساعدات العينية والمالية عَلِي المتضررين .

وتفقد شعراوي بعض الوحدات الصحية ومجمعات الخدمات الحكومية والمدارس ومكاتب البريد ومشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والاتصالات الجاري انشاءها في عدد من القري التابعة لمركز إدفو .

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان إلي شرح تفصيلي من القائمين عَلِي تنفيذ هذه المشروعات حول معدلات تنفيذ المشروعات ، حيث وصلت نسب التنفيذ فيما يخص الأعمال الإنشائية في بعضها إلي حوالي ١٠٠٪؜ وهناك البعض الآخر ٧٠ ٪؜ وباقي المشروعات بنسب متفاوته .

ووجه محمود شعراوي بضرورة الالتزام الكامل بالبرامج التنفيذية الموضوعة للانتهاء من تلك المشروعات لسرعة دخولها الخدمة واستفادة المواطنين بالقري المستهدفة بمشروعات حياة كريمة والتي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطنين وخاصة في قطاعات المرافق العامة والخدمات الأساسية، مطالبا بالعمل عَلِي حل أي عقبات أو تحديات تواجه عملية التنفيذ والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة لحل أي مشكلة .

فى السياق ، أوضح محافظ أسوان أن المحافظة جهزت الوحدات السكنية اللازمة بحي السلام بمنطقة العلاقي لتسكين الأسر المتضررة من تداعيات السيول وتجهيز تلك الوحدات بالاثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ، مشددا بأنه لن يتم السماح لإعادة انشاء اي منازل في مخرات السيول ، لافتا الي تشكيل اللجنة التي وجه محمود شعراوي بتشكيلها خلال الزيارة الماضية لمتابعة هذا الملف وضبط آلية صرف المساعدات العينية والمالية وضمان وصول الدعم للأسر المتضررة .

وأكد متابعته اليومية لمعدلات تنفيذ المشروعات علي أرض الواقع لضمان حل اي مشكلات او عقبات تواجه التنفيذ ، لافتًا إلي أن المشروعات الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة" في المحافظة تشمل قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب وتبطين الترع وتأهيل المصارف والكهرباء والغاز الطبيعي ورصف الطرق وإنشاء الكباري والمجمعات الزراعية والمجمعات الحكومية والمدارس ومكاتب البريد ومراكز للشباب والرياضة والمشروعات الصحية وغيرها من المشروعات التي تمس حياة المواطن اليومية.