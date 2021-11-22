قاض أمريكي: آل جور تقبل خسارته برجولة خلافا لترامب

انتقد قاض فيدرالي يشرف على محاكمة أحد مقتحمي الكابيتول في الرئيس السابق دونالد ترامب، على نشره "الأكاذيب حول انتخابات 2020 ورفضه الاعتراف بالهزيمة".

وخلال جلسة استماع عقدت اليوم الاثنين، انتقد قاضي مقاطعة واشنطن ريجي والتون المكلف عن الرئيس الأسبق جورج بوش، ترامب بالإشارة إلى انتخابات عام 2000 بين بوش ونائب الرئيس آنذاك آل جور، الذي خسر السباق بفارق ضئيل بعد معركة قانونية مثيرة للجدل.

وقال والتون إنه "كان لدى آل جور قضية أفضل من ترامب.. هو تقبل خسارته كرجل ورحل"، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

واعترف المدعى عليه آدم جونسون، وهو من ولاية فلوريدا (36 عاما) تم التقاط صوره وهو يحمل منبر رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالدخول والبقاء في مبنى محظور.

وتوجه والتن إلى جونسون خلال جلسة الاستماع قائلا: "ما يقلقني هو أنك كنت ساذجا بما يكفي للمجيء إلى العاصمة من فلوريدا بناء على كذبة والشخص الذي ألهمك للقيام بما تفعله لا يزال يدلي بهذه التصريحات، وما يقلقني هو أنك ساذج بما يكفي لفعل ذلك مرة أخرى".

ورفض والتون ادعاءات ترامب بشأن سرقة الانتخابات وخلال جلسة استماع الشهر الماضي، قال القاضي الفيدرالي إنه تلقى وآخرين تهديدات بشأن التعامل مع هذه القضايا الجنائية.