الصالحي: الإعلام هو العربة التي تجر قضية الوعي في المجتمع

أكد الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى للإعلام، أن المجلس توصل إلى مدونة السلوك الإعلامي الخاصة لحقوق الطفل، بعد مجهود مضني، خاصة نحن في حاجة ماسة إليها لدعم حقوق الطفل، وكل كلمة في المدونة جاءت بعد دراسة مستفيضة ومقارنة المدونات المماثلة في العالم.

وأوضح الصالحي، خلال كلمته المائدة مستديرة التي ينظمها المجلس الأعلى للإعلام حول حقوق الطفل وتأثير الإعلام بأحد الفنادق بالقاهرة، أن المدونة تمثل الحد الأدنى لحقوق الطفل الإعلامية، خاصة في ظل ما يواجهه الطفل من هجمة شرسة.

وأشار وكيل المجلس، إلى أن الإعلام هو العربة التي تجر قضية الوعي في المجتمع، ونهدف لنصل إلى طفل يستطيع أن يميز ويختار بحرية وشفافية، وأن يمارس بذاته في المستقبل حقوقه ويواجه كافة الأخطار.