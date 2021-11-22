روتردام تفتتح أول مخزن متحفي عالمي يمكن للزوار دخوله

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يوجد لدى مدينة روتردام الهولندية الساحلية الآن عامل جذب جديد. ويعد مخزن متحف بويمانس فان بونينجين للفنون هو أحدث إضافة في أفق المدينة.

يضم مبنى دائري مغطى بالكامل بالمرايا من الخارج أول منشأة تخزين متحفية في العالم يمكن للزوار الاطلاع عليها بالكامل.

تتألف المجموعة الثمينة بمتحف بويمانس من نحو 151 ألف عمل تمتد عبر سبعة قرون. وفي هذا الأرشيف توجد لوحات وصور فوتوغرافية وتماثيل وتصاميم ورسومات ومطبوعات مخزنة ومحفوظة ومرممة يمكن للزوار الاطلاع عليها.

وقال المدير شاريل إكس، عند إزاحة الستار عن المبنى "المخزن هو غرفة المحرك للمتحف". ويمكن للزوار الاطلاع على ما هو خلف الكواليس والحصول على انطباع عن المجموعة في نفس الوقت.

وكانت المخازن السابقة غير ملائمة وفوق ذلك لم تعد آمنة للمجموعة التي يقدر ثمنها بأكثر من ثمانية مليار يورو (1ر9 مليار دولار).

وضربت الفيضانات مبنى المتحف عدة مرات. وهو حاليا يخضع لأعمال تجديد شاملة ولكن في ضوء زيادة خطر الفيضانات جراء التغير المناخي، لم تكن غرف الأقبية خيارا لعملية حفظ المقتنيات.

لدى المبنى المميز قاعدة أصغر عند القاع منه عند القمة، ما يشبه كأس بيضة عملاق، وقال المهندس المعماري ويني ماس إنه استلهم الفكرة من صحن فاكهة معدني من متجر أثاث رخيص.

وتعكس الواجهة ذات المرايا أفق روتردام وأشجار المتنزه. وقال ماس "يمتزج المبنى مع محيطه". وتم زراعة أشجار أيضا في شرفة المنشأة الواقعة على ارتفاع 35 مترا.

وفي وسط البناء الداخلي للمنشأة توجد السلالم العريضة. ومن السلالم يمكن رؤية 13 نافذة عرض زجاجية طافية تحتوي على أعمال فنية. ومن بينها لوحة من عمل الرسام الهولندي كارل فابريتيوس (1622 – 1654 ) وتمثال نصفي من عمل الرسام الفرنسي اوجوست رودان (1840 – 1917).

توجد المفردات في خمس مناطق مناخية مختلفة، على حسب المادة والحجم. ويمكن أيضا ترميمها في المخزن مثلما هو الحال للوحة من عمل الرسام فينسنت فان جوخ في الوقت الحالي.