الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على بعض السلع، من بينها أجهزة الهاتف وأدوات شبه موصلة حساسة للضوء والخلايا الضوئية الفولتانية.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.