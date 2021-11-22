 الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 3:32 م | آخر تحديث: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 3:32 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على بعض السلع، من بينها أجهزة الهاتف وأدوات شبه موصلة حساسة للضوء والخلايا الضوئية الفولتانية.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.


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