دول الترويكا وسويسرا وكندا والاتحاد الأوروبي ترحب بالاتفاق السياسي في السودان

رحبت دول الترويكا (النرويج، المملكة المتحدة والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي، سويسرا وكندا، باتفاق اليوم لإعادة عبد الله حمدوك إلى منصبه رئيسا للوزراء في الحكومة الانتقالية السودانية بقيادة مدنية، في انتظار الانتخابات.

وأضافت الدول في بيان، اليوم: "لقد تحمسنا بتجديد الالتزام بالإعلان الدستوري لعام ٢٠١٩ كأساس لعملية الانتقال نحو الديمقراطية، ونرحب بالإفراج عن الدكتور حمدوك من الإقامة الجبرية، لكننا نحث على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الآخرين، ليس فقط في الخرطوم ولكن في جميع أنحاء البلاد. هذه كلها خطوات أولى حاسمة نحو استعادة الانتقال والنظام الدستوري وسيادة القانون في السودان".

وجددت الدول، "تضامنها مع الشعب السوداني ودعمنا لعملية انتقال ناجحة تؤدي إلى سودان حر، ديمقراطي، عادل وسلمي، ومن الضروري أن تلبي الخطوات التالية تطلعات الناس، وذلك من خلال نهج شامل وتشاوري حقيقي لإنشاء المؤسسات الانتقالية المتبقية".

وأضاف البيان: "ما زلنا نأسف وندين الخسائر في الأرواح وأعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت منذ ٢٥ أكتوبر. قُتل العشرات من المتظاهرين، وجُرح المئات أو اعتُقلوا بشكل تعسفي. مُنع العاملون في المجال الطبي من أداء واجباتهم وتعرض الصحفيون للاعتداء".

وتابع: "نرحب بالالتزام بالتحقيق في الوفيات والإصابات بين المتظاهرين، وندعو إلى أن يكون هذا التحقيق شاملاً ومستقلاً وشفافا، ويبقى من الضروري أن يُسمح للشعب السوداني بالتعبير عن آرائه بشكل سلمي بعيدًا عن العنف أو التهديد به".