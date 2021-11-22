زفيريف يتطلع إلى تحقيق المجد في جراند سلام بعد تتويجه بالبطولة الختامية

أبدى نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف أمله في التتويج في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، وذلك بعد أن حقق خلال هذا العام الميدالية الذهبية في التنس لفردي الرجال بأولمبياد طوكيو، وتوج بلقب البطولة الختامية للموسم أمس الأحد.

وتغلب زفيريف على حامل اللقب والمصنف الثاني للبطولة دانييل ميدفيديف 6 / 4 و6 / 4 أمس الأحد في نهائي البطولة الختامية التي استضافتها مدينة تورينو الإيطالية، وهو التتويج الثاني له في سجل مشاركاته بالبطولة الختامية.

وأصبح زفيريف أول لاعب يتغلب على المصنفين الأول والثاني على العالم في الدورين قبل النهائي والنهائي، منذ أن حقق هذا الإنجاز أندري أجاسي في عام 1990، حيث تغلب زفيريف على النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم في الدور قبل النهائي.

وبعد الاحتفال بالانتصار رقم 59 له في البطولات التابعة للرابطة العالمي للاعبي التنس المحترفين ، حول زفيريف أنظاره إلى بطولات جراند سلام التي يتطلع إلى تحقيق المجد بها.

ورغم تتويجه في الأولمبياد وبطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، لم ينجح زفيريف حتى الآن في التتويج بأي من ألقاب جراند سلام، وقد خسر في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) في العام الماضي، وكان قد وصل قبلها إلى الدور قبل النهائي ثلاث مرات في بطولات "جراند سلام".

ولدى سؤاله عما إذا كان قد أصبح أقرب الآن للتتويج في جراند سلام، أجاب زفيريف قائلا :"أعتقد هذا، نعم. أعني، لم لا، حسنا؟."

وأضاف :"حققت النجاح نوعا ما على كل مستوى. وهناك شيء واحد مفقود. أتمنى أن أحققه في العام المقبل."

وأضاف زفيريف الذي حقق أمس اللقب السادس له هذا الموسم :"أنا بالطبع سعيد إزاء كيفية ختام الموسم، وسعيد بنهاية الموسم لأنه بالطبع كان عاما رائعا.. والتتويج باللقب هنا كان مذهلا."

كذلك أيد ميدفيديف، المتوج بلقب أمريكا المفتوحة، زفيريف في قدرته على التتويج في جراند سلام، قائلا :"هو لاعب كبير قادر على التغلب على أي منافس، لذلك فهو بالتأكيد قادر على التتويج في جراند سلام."

وأضاف :"لكنه ليس الوحيد القادر على هذا، وهنا تكمن الصعوبة. لقد وصل إلى الدور قبل النهائي في أمريكا المفتوحة وخسر مباراة استمرت لخمس مجموعات (أمام ديوكوفيتش). لكن من يعرف ربما لو وصل إلى النهائي، لكان قد فاز أمامي."

وأوضح :"الأمر يتوقف على حقيقة أن لكل بطولة سيناريو مختلف، ويجب الفوز بسبع مباريات كي تفوز بلقب في جراند سلام. هل هو قادر على ذلك؟ نعم. هل سيحقق ذلك؟ لا نعرف على الإطلاق."