الأمم المتحدة تحذر من انهيار القطاع المصرفي في أفغانستان وتداعياته

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أصدرت الأمم المتحدة تحذيرا بشأن التداعيات الحادة للانهيار المحتمل للقطاع المصرفي في أفغانستان.

وجاء في تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نُشر اليوم الاثنين: "التكلفة الاقتصادية لانهيار النظام المصرفي وتداعياته الاجتماعية السلبية سوف تكون كبيرة".

وأضاف التقرير أنه كلما طال أمد استعادة النظام المصرفي والمالي، كلما طال أمد فترة التعافي بسبب فقدان الثقة اللاحق من وجهة نظر الأسواق الدولية".

وتابع التقرير "هذا التآكل سوف يكون من الصعب إصلاحه وقد يستغرق الأمر عقودا".

وقالت الأمم المتحدة إن حماية جزء من النظام المصرفي التجاري على الأقل أمر مهم أيضا للاستمرار في البرامج الإنسانية.

وكانت طالبان قد دخلت في 15 أغسطس الماضي العاصمة كابول بدون قتال، وتحكم أفغانستان منذ ذلك الحين. وسيطرت الحركة على مناطق كبيرة من البلاد عقب أن بدأت قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الانسحاب.

وقامت بعد ذلك عدة دول بقطع المساعدات وأموال التنمية الموجهة لأفغانستان، كما تم تجميد أكثر من 9 مليارات دولار بالبنك المركزي الأفغاني.

ويذكر أنه لا يوجد إمداد منتظم لعملة الدولار لأفغانستان، ما أدى لاندلاع أزمة سيولة، كما يمكن لأصحاب الحسابات سحب مبالغ صغيرة من المال.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد الأفغاني قد ينكمش بنسبة تصل إلى 30% خلال 2021 و2022.

وأوضح التقرير أنه بالاضافة لانهيار الاقتصاد، فإن المشاكل في النظام المصرفي قد تحد من احتمالية استمرار الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد مهمة للمواطنين.