دمشق تستعد لاستضافة معرض يهدف لتعزيز العلاقات التجارية مع إيران

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بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالحكومة السورية محمد سامر الخليل مع السفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني ترتيبات إقامة معرض المنتجات الإيرانية الثاني بدمشق، والذي من المقرر أن ينطلق نهاية الشهر الجاري.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا)، سيتم على هامش المعرض عقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية واللجنة الصناعية المشتركة بمقر وزارة الصناعة وعقد ملتقى الفرص الاستثمارية ولقاءات رسمية بين الوفد الإيراني وعدد من الوزارات والجهات السورية.

ومن المقرر أن يشارك في المعرض 164 شركة تجارية وصناعية إلى جانب 70 شخصاً من جهات حكومية وقطاع خاص، إضافة إلى كونه فرصة للقاء رجال الأعمال السوريين والإيرانيين وبحث أفضل السبل لتعزيز التعاون المشترك.

وسيشهد المعرض عرض العديد من المجموعات السلعية التي تشمل المعدات الطبية ومواد الإنشاء والبناء والتصاميم المعمارية والأدوات الزراعية ومعدات النفط والغاز والبتروكيمياويات إضافة إلى الأغذية والمنسوجات والسيارات وغيرها.