حبس طالب جامعي متهم بالتحرش بزميلته في الشرقية

أصدرت نيابة ثانٍ الزقازيق العامة بالشرقية، اليوم الاثنين، قرارًا بحبس طالب جامعي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بالتحرش وارتكاب فعل فاضح داخل حرم جامعة الزقازيق.

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ بقسم شرطة ثانٍ الزقازيق من طالبة بجامعة الزقازيق تُدعى س. م، طالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة الزقازيق، تتهم فيه المدعو ط. ع. م، طالب بكلية التمريض جامعة الزقازيق، بالتحرش بها داخل الحرم الجامعي وارتكاب فعل فاضح.

جرى ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7171 إداري قسم شرطة ثانٍ الزقازيق لسنة 2021، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.