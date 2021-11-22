محكمة في ميلانو ترفض استئنافا ضد مذكرة اعتقال في قضية الطفل ايتان

رفضت محكمة في مدينة ميلانو الإيطالية استئنافا ضد مذكرة اعتقال بتهمة الخطف صادرة بحق جد الطفل إيتان 6 أعوام الذي كان الناجي الوحيد من حادث تلفريك بالقرب من بحيرة ماجوري في شمال إيطاليا في وقت سابق من العام الجاري.

وبعد حدوث المأساة التي راح ضحيتها 14 شخصا، من بينهم والدا الطفل وأجداده وأخيه الصغير، عينت المحكمة عمة الطفل أيا بيران نيركو وصية عليه.

وتردد أن جد إيتان لأمه نقل الصبي من إيطاليا إلى إسرائيل في منتصف سبتمبر، في انتهاك لأمر المحكمة، وهو يعيش في إسرائيل منذ ذلك الحين.

وذكرت وكالة أنباء أنسا اليوم الاثنين أن محكمة ميلانو ستصدر حكمها الكامل في الأيام المقبلة، لكن القرار في الوقت الحالي يعني أن مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة ضد الرجل الإسرائيلي 58 عاما لا تزال سارية.