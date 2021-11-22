متحدثة السياحة تكشف آخر استعدادات احتفالية طريق الكباش بالأقصر

قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة والاستعدادات النهائية لاحتفالية محافظة الأقصر، مؤكدة أن التطوير في كل مكان وغير مقتصر على طريق الكباش فقط.



وأضافت بهجت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن عملية تطوير البنية التحتية لمحافظة الأقصر تُجرى منذ فترة على قدم وساق، لافتة إلى تطوير المرسى النيلي وتقديمه بشكل رائع.



وأشارت إلى تطوير السوق السياحي، إضافة إلى إضاءة ساحة معبد الأقصر، متابعة: «هناك مجموعة من الأعمال التي لا تنتهي، الأقصر تتزين الآن وهي بمثابة عروس في ثوبها الجديد».



وأوضحت متحدث السياحة، أن الإضاءة في طريق الكباش موضوعة بدقة فائقة وعناية كبيرة، قائلة إن الغرض الأساسي من الاحتفال الترويج السياحي للأقصر وإبراز المقومات السياحية والأثرية فيها.



وأكدت أن نطاق التغطية الإعلامية للحدث واسع محليًا وعالميًا، مضيفة أن الوزارة اشترت مجموعة من المساحات الإعلانية للترويج للحدث، إضافة إلى حضور مجموعة من المدونين والمروجين للاحتفال وبثه بصورة مباشرة من مواقع السفارات الأجنبية؛ للترويج لمصر.