أعادت الجزائر فتح أماكن الوضوء في المساجد أمام المصلين عقب إغلاقها، منذ أكثر من عامين، في ضوء الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، في بيان اليوم الإثنين، أنه سيتم فتح أماكن الوضوء لمدة 15 دقيقة قبل الأذان، وغلقها بعد الصلاة بـ 5 دقائق.

وأضاف أن القرار صدر عقب الاجتماع الذي عقد اليوم، بين أعضاء اللجنة الوزارية للفتوى، واللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت، في نوفمبر الجاري، قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية.