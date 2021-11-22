مجلس الدفاع المشترك الخليجي يناقش في الرياض التعاون العسكري

ناقش وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم اليوم الإثنين في العاصمة السعودية الرياض تعزيز مسيرة التعاون العسكري.

وقال مجلس الدفاع المشترك في بيان له اليوم الإثنين: "إن اجتماع الدورة الـ18 بمقر الأمانة العامة في الرياض ناقشت العديد من مواضيع العمل العسكري المشترك المدرجة على جدول الأعمال، حيث اتخذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها".

ووفقاً للبيان: "عبر المشاركون عن شكرهم لقادة مجلس التعاون على الاهتمام الكبير بالعمل العسكري المشترك، وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة".

وأضاف البيان "أن الاجتماع عقد برئاسة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين وبمشاركة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي".

وكان الاجتماع السابق عقد في تشرين ثان/نوفمبر من العام الماضي افتراضياً قبيل إنهاء الأزمة الخليجية التي شهدت منتصف 2017 قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر.

وكان المجلس الأعلى لقادة دول الخليج في دورته الأخيرة قد وافق على تعديل المادة السادسة في اتفاقية الدفاع المشترك وذلك بتغيير تسمية قيادة "قوات درع الجزيرة المشتركة" إلى "القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون".

كما صادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته السابعة عشرة بشأن مجالات التكامل العسكري بين دول مجلس التعاون. كما أكد المجلس دعم جهود التكامل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس، معربا عن ارتياحه للخطوات المبذولة في تفعيل عمل القيادة العسكرية الموحدة.