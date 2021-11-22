ألمانيا تسجل 30643 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 30643إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي 23607 إصابة.

وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع.

وسجل المعهد 62 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 43 حالة يوم الاثنين الماضي.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الاثنين مستوى قياسي جديد، حيث سجل 5ر386 إصابة، مقابل 7ر372 إصابة أمس الأحد.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 5 ملايين و385 و585 إصابة.

يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا في 27 كانون ثان/يناير عام 2020.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل المصابين بكورونا الذين يتلقون حاليا العلاج بالمستشفيات بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام 34ر5 مريضا حتى يوم الجمعة. وتم تسجيل أعلى معدل في فترة عيد الميلاد (الكريسماس) عند نحو 5ر15 مريض.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 99 ألفا و124 حالة. وبلغ عدد المتعافين 4 ملايين و649 ألفا و300 شخص.