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أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية،اليوم الأثنين، إغلاق باب قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، وانتهاء الأيام المحددة للتقدم للترشح، وفقا لوكالة الأنباء الليبية.