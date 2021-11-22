أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية،اليوم الأثنين، إغلاق باب قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، وانتهاء الأيام المحددة للتقدم للترشح، وفقا لوكالة الأنباء الليبية.