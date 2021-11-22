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أوكرانيا توقع عقدا مع شركة أمريكية للتوسع في الطاقة النووية

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 7:37 م | آخر تحديث: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 7:37 م

وقعت شركة " انرجواتوم " الأوكرانية المملوكة للدولة عقدا مع شركة "ويستنجهاوس" الأمريكية لبناء وحدتين للطاقة النووية، وفقا للمعلومات الواردة من كييف.

وصرح وزير الطاقة هيرمان هالوشينكو بأن "هذه خطوة سريعة لتحقيق هدفنا في تطوير توليد الطاقة النووية في أوكرانيا بالتعاون مع الولايات المتحدة"، حسب بيان صدر اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يتم بناء مفاعلين من نوع "ايه بي 1000" في محطة "خميلنيتسكي" للطاقة النووية في غرب أوكرانيا. ولم يتم ذكر مبلغ العقد والمواعيد النهائية لبناء المفاعلين.+

وفي نهاية آب/أغسطس، عندما زار رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة، تم التوقيع على مذكرة لبناء ما يصل إلى خمس وحدات لتوليد الطاقة بما يعادل نحو 28 مليار دولار.

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