وزراء دفاع دول التعاون الخليجي يبحثون تفعيل التعاون العسكري المشترك

بحث وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعهم الـ18 اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة بالرياض، تفعيل التعاون العسكري المشترك ومتابعة جميع الأمور التي من شأنها توثيق التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة بدول المجلس، وتقوية الترابط والتنسيق الأخوي المشترك الرامية إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

وأوضحت وكالة أنباء السعودية أن الاجتماع ترأسه وزير شؤون الدفاع بالبحرين الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي، وبمشاركة الأمين العام للمجلس الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، والأمين المساعد للشؤون العسكرية بالمجلس اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، بهدف الاستمرار في توحيد كافة الجهود لدعم أمن واستقرار المنطقة.

وأعرب الوزراء، عن شكرهم لقادة دول المجلس على الاهتمام بالعمل العسكري المشترك، وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة.