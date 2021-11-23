وصف الفنان شريف منير، مشواره الفني بـ"المُتعِب" ونتجت عنه متعة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة "on"، مساء الاثنين، إنه مُلزم بالتركيز جيدًا خلال اختيار أعماله باعتبار أنّ هذا الأمر يؤثر عليه بشكل كبير.

وأضاف أنّ عدم ظهوره لفترات طويلة كان سببه أن الأعمال التي كانت تعرض عليه لم تكن ملائمة له، معقّبًا: "أحمد رزق كان بيسألني إنت هتبطل تمثيل".

وأشار إلى أنّ ظلّ بدون عمل لمدة ثلاث سنوات لهذا السبب، مؤكّدًا أن الأعمال القوية التي قدَّمها في بعض الأحيان كان يتلقى بعضها عروض أقل قوة وبالتالي كان يرفضها.

وتابع: "تاريخي وضميري الفني يلاحقني.. أحيانًا بكون محتاج فلوس بحكم الالتزامات لكن بلاقي نفسي مش قادر ولازم أعمل الحاجة اللي أكون مقتنع بها".