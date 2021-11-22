محطة تلفزيون هولندية تزيل شعارات من مركباتها بعد تهديدات

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بعد تلقي العديد من التهديدات، تعتزم محطة التلفزيون الهولندية المحلية "امرويب برابانت" إزالة كل الشعارات والملصقات من عربات الأقمار الصناعية ومركبات الشركة.

وذكرت وكالة الأنباء الهولندية "ايه ان بي" اليوم الاثنين أن المحطة قررت اتخاذ هذه الخطو ة بسبب تزايد التهديدات ضد موظفيها.

وقال رئيس تحرير المحطة رينزو فينيسترا إن هذه "نقطة تدني حزينة"، لكنه أشار إلى أن الشعارات جعلت عربات المحطة "مجرد أهداف".

وفي وقت سابق، قررت محطة "ان او اس" التلفزيونية الوطنية إزالة الملصقات الخاصة بها من سياراتها والتحرك فقط في سيارات خالية من الشعارات والملصقات وذلك لنفس السبب.

وقد تزايدات التهديدات والهجمات ضد الصحفيين خلال أزمة فيروس كورونا، وفقا لنقابة الصحفيين "ان في جيه".