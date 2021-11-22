إعلان نتائج استطلاع آراء المواطنين حول فعاليات معرض النقل الذكي TRANS MEA2021

أعلنت وزاره النقل، أهم نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته هيئة تخطيط مشروعات النقل أثناء فعاليات الدورة الرابعة لمعرض النقل الذكي 2021 TRANS MEA والذي أقيم في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر 2021 تحت رعاية عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار حرص الوزارة على قياس مدى معرفة المشاركين بإنجازاتها ومشروعاتها الجديدة.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أن 75% من زائري المعرض كانوا للمرة الأولى ومن شباب المهندسين وطلبة كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات ما يؤكد حرص الجيل الجديد على استخدام التكنولوجيا ومتابعة مستجداتها، الأمر الذي يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي لتحسين جودة حياة المواطنين.

وذكرت أن أسباب المشاركة بالمعرض حسب المشاركون في الاستطلاع تمثلت في الآتي؛ أشار 63% إلى الرغبة في معرفة فرص الاستثمار في مجال النقل داخل مصر، وأشار 59% من المشاركين إلى البحث عن معرفة الجديد في مجال النقل الذكي، بينما لفت 51% إلى معرفة المشروعات القومية التي تم إنجازها في مجال النقل، كما أوضح 23% إلى الرغبة في المشاركة في مناقشات حول مشاكل قطاع النقل وسبل حلها.

وأضاف بيان الوزارة أن 90% من المصريين والأجانب من المشاركين في استطلاع الرأي أكدوا أن المعرض بعث برسالة طمأنة للخارج بأن بيئة الاستثمار في مصر خاصة في مجال النقل آمنة تماما، كما أكد الأجانب أن مثل هذه الفاعليات تعكس حالة الاستقرار السياسي والأمني وتوفر فرص استثمار واعدة، كما أكد 90% من المشاركين في الاستطلاع نجاح وزارة النقل في ربط شبكة الطرق ببعضها البعض وهو ما يمثل دعما مهماً لمشروعات الوزارة وتكامل الأدوار التنفيذية والمجتمعية وإحساس المواطنين بالأثر الإيجابي لتحسين خدمات النقل وأبدى ٨٣ ٪ من المشاركين في الاستطلاع تأكيدهم على ضرورة تكرار الاستطلاعات والتي أيدت توجه وزارة النقل في الاستماع إلى صوت المواطنين كأحد أدوات تعزيز العلاقات بين صانع السياسة ومتلقي الخدمة.

وجاء في بيان وزارة النقل أن ٧٩٪ من المشاركين في الاستطلاع أكدوا ضرورة تنسيق وزارة النقل مع رجال الأعمال المصريين لتوفير تمويلات وتغير أساليب الإداره في المشروعات المطلوب تنفيذها وتلاها المستثمرون الأجانب بنسبة ٥٢٪ وبعدها الشركات العالمية الرائدة في مجال النقل بنسبة ٢٧٪ وأخيراً الوزارات الحكومية الأخرى بنسبة ٢٣٪ وهو ما يعكس الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل خاصة الرأسمالية الوطنية مع فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية وفقا للضوابط.