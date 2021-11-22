أكد أسامة نبيه المدرب العام السابق بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لم يطلب مكافأة خاصة من النادي للتتويج بالدوري في الموسم الماضي.

وسرد نبيه تفاصيل الواقعة التي تم تداولها على أنه طلب مكافأة خاصة قائلًا :" المواجهات الـ7 الأخيرة في الدوري كل الخصوم كانت تحدد مكافأة كبيرة للاعبيها من أجل الفوز على الزمالك سواء من أجل ضمان البقاء أو التأهل العربي والإفريقي".

وأضاف :" عقدنا جلسة في حضور الجهاز الفني واللاعبين مع اللجنة المؤقتة وخلالها عرض أحد أعضاء اللجنة المؤقتة منح اللاعبين مكافأة خاصة في المباريات الأخيرة ولكنه طلب أن تكون للاعبين فقط".

وأبدى نبيه غضبه من الأمر قائلًا :" فوجئت بالأمر .. لم أسمع من قبل عن مكافأة خاصة للاعبين فقط .. نظرت لأفراد الجهاز الإداري والطبي ووجدت حالة حزن وغضب وهنا كان دوري للدفاع عن الجهاز الفني بالكامل وليس مكافأة خاصة كما أشيع".

وأضاف :" لو المكافأة من حساب شخص وأراد بها اللاعبين فقط فهذا أمر عادي ولكن المكافأة من نادي الزمالك لذا يتوجب أن تكون لكل منظومة الفريق".

وحول حصوله على مستحقاته المالية كاملة من الزمالك قال نبيه :" حصلت على مستحقاتي كاملة بإستثناء مكافأة الفوز بالدوري والتي لم يحصل عليها سوى الفرنسي كارتيرون فقط".