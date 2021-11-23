السعودية: تراجع ملكية الأجانب بالأسهم 43ر6 مليارات ريال في أسبوع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بسوق الأسهم السعودية "تداول"، تراجعا ملحوظا خلال الأسبوع المنتهي في 18نوفمبر الجاري، مقارنة بالأسبوع السابق.

وأظهر التقرير الأسبوعي للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الإثنين، تراجع قيمة ملكية الأجانب بسوق الأسهم السعودية بنحو 43ر6 مليارات ريال (71ر1 مليار دولار أمريكي)، بضغط المستثمرين المؤهلين.

وهبطت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي إلى نحو 311 مليار ريال (95ر82مليار دولار)، مقابل 48ر317 مليار ريال (66ر84 مليار دولار) بالأسبوع السابق.

وسجلت قيمة ملكية المستثمرين المؤهلين بالأسهم السعودية تراجعا بلغ نحو 55ر4 مليار ريال، لتهبط إلى 2ر249 مليار ريال، مقارنة بحوالي 74ر253 مليار للأسبوع السابق.

كما هبطت قيمة ملكية المستثمرين الاستراتيجيين بنحو 7ر1 مليار ريال؛ لتصل إلى 97ر51 مليار ريال، مقارنة ب 7ر53 مليار بنهاية الأسبوع السابق.

كما كشف تقرير تداول، تراجع قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين السعوديين 89ر186 مليار ريال، إلى 935ر9 تريليون ريال، مقابل 122ر10 تريليون ريال بالأسبوع السابق.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين الخليجيين بواقع 92ر223 مليون ريال لتصعد إلى 3ر51 مليار ريال، مقارنة بـ08ر51 مليار ريال للأسبوع السابق.

وسجل المؤشر العام للسوق السعودي "تاسي" تراجعا بنسبة 58ر1%، خلال الأسبوع المنتهي في 18 تشرين ثان/نوفمبر، بخسائر بلغت 5ر188 نقطة، هبط بها إلى مستوى 45ر710ر11 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي نحو 14ر193 مليار ريال لتصل القيمة السوقية للأسهم المدرجة بـ"تداول" إلى نحو 3ر10 تريليون ريال، مقابل 49ر10 تريليون ريال، بالأسبوع السابق.