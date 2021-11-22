دعا رئيس هيئة الصحة الوطنية في لندن د. فين ديواكار إلى الحجز للتطعيم ضد فيروس كورونا الجرعة الثالثة حيث تم فتح الحجز لهذه الجرعة لتعزيز مقاومة المرض لمن بلغ الأربعين من العمر، وفق صحيفة بريطانية.

وأظهرت الأرقام الرسمية أن هناك 18049 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة في غضون أربعة أيام فقط، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد".

وفي تصريحات لصحيفة،"ايفيننج ستاندارد" قال ديواكار: " إنه لأمر رائع أن نرى أكثر من مليون من سكان لندن قد أقبلوا على اللقاح المعزز" قائلا:- لكنه أكد أيضًا:"نحن في فترة حرجة في الفترة التي تسبق موسم الأعياد والأسابيع الباردة - هذا هو الوقت المناسب لتكثيف جهودنا ونود أن نرى أكبر عدد ممكن من سكان لندن يحصلون على حماية إضافية من معزز قبل الشتاء".

أكثر من 1489000 من سكان لندن قد حصلوا بالفعل على جرعة معززة، أو حقنة تطعيم ثالثة لبعض الفئات الضعيفة، مع فهم أن معدل الاستيعاب مرتفع بشكل خاص بين الأشخاص في السبعينات من العمر وحتى موظفي دور الرعاية.

ويعمل مديرو الرعاية الصحية في لندن الآن بشكل عاجل على زيادة التناول بين البالغين الأصغر سنًا المؤهلين للحصول على اللقاح، والذين هم في الخمسينيات من العمر وما فوق، ومن اليوم الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 49 عامًا.