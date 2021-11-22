ثلاثي هجومي في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة البنك الأهلي

يلتقي الزمالك مع ضيفه البنك الأهلي في الثامنة من مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ملعب ستاد القاهرة الدولي. في مباراة يسعى من خلالها الزمالك لتأكيد صحوته، بعدما فاز على الإسماعيلي في عقر داره بثنائية مكررة بطلها أحمد سيد زيزو وعمر السعيد.

ويحتل الزمالك قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، جمعها الفريق من 3 انتصارات وخسارة وحيدة في مبارياته الأربع بالمسابقة، فيما يحتل البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 6 نقاط بعد انتصارين وهزيمتين في مبارياته الأربع الأولى.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز وتحسين الأداء الهجومي للفريق، فرغم أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق عاد منتصراً من مواجهة الإسماعيلي إلا أن الانتقادات حاصرته بسبب سوء الأداء في أغلب أوقات اللقاء وخاصة في الجانب الهجومي مع تراجع مستوى أشرف بن شرقي والأداء الفردي من الثنائي مصطفى فتحي وزيزو.

واختتم الزمالك تدريباته أمس الأحد، على ملعب الفريق، حيث ركز كارتيرون على تحفيظ اللاعبين عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية التي يسعى لتطبيقها في مباراة اليوم، بالإضافة إلى التركيز على العامل النفسي للفريق.

وشهدت قائمة الزمالك لمباراة اليوم غياب المغربي أشرف بن شرقي، مهاجم الفريق، بالإضافة لاستمرار غياب أحمد فتوح الظهير الأيسر بسبب الإصابة، ومحمود عبد الرازق شيكابالا بسبب الإيقاف، فيما شهدت القائمة عودة حازم إمام، الظهير الأيمن بعد انتهاء فترة إيقافه.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور ويوسف إبراهيم أوباما.

الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي وعمر السعيد.